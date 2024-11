In Therapie: Joko Winterscheidt gibt ehrliche Einblicke in persönliche Krise

Winterscheidt seit anderthalb Jahren in Therpie

Über den frühen Tod seiner Mutter hat er schon öfter gesprochen. Ansonsten hält Winterscheidt sein Privatleben dem Rampenlicht fern. Früh hat er gelernt, zu funktionieren. "Ich kenne das ja nicht anders", erzählte er jetzt im "Deutschland3000"-Podcast.

Bis zu einem "katastrophalen Sommerurlaub", in welchem dem Moderator bewusst wurde, dass er etwas in seinem Leben ändern muss. Er habe plötzlich nichts mehr gefühlt. "Weil ich so jung war, war mir gar nicht klar, was ich verloren habe", erzählte der 45-Jährige über die einschneidende Erfahrung. "Das macht natürlich was mit einem."

Weiter: "Für mich galt immer der Satz: 'Ich kenn das ja nicht anders, deswegen ist das ok für mich.' Ich glaube aber, da habe ich mich sehr lange selber angelogen. Das war einfach die Scheu vor der Auseinandersetzung, dass das passiert ist."

Seit anderthalb Jahren befindet er sich in Therapie.