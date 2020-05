Illustres Dinner bei den Suppans

Wien

Inge Klingohr

Robin Rumler

Regina Preloznik

Heute hat der Sohn eines jüdischen Ärzte-Ehepaars, der „ingeboren und aushinaus geschmissen wurde“, ganz andere Interessen. 89 ist er. Und kein bisschen leise. Er schreibt Romane, Gedichte und Theaterstücke, ist ein Kunst-Mäzen und -Sammler. Die Filmproduzenten Purzl undhängen genauso an seinen Lippen wie Pfizer-Chefund seine Frau. Frauen und Liebe sind sein großes Thema – in seinem Leben, in seinen Büchern und auch in den Erzählungen an diesem Abend.

Mit der österreichischen Biochemikerin Gabriele Seethaler verbindet ihn die Kunst, nicht die Wissenschaft. In ihrer Ausstellung („Immortal Identities“ ist noch bis 6. 12. in der Galerie Suppan Contemporary, Habsburgergasse 5) ist auch ein Djerassi-Porträt zu sehen. Seethaler: „Wir haben das Buch, ,Vier Juden auf dem Parnass’ gemeinsam gemacht.“