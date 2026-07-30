„Ich zähle die Tage“: Natalie Portman postet Babybauch-Foto

Die Oscar-Preisträgerin Natalie Portman lässt ihre Fans an der Vorfreude auf ihr drittes Kind teilhaben. „Ich zähle die Tage, bis ich dich endlich kennenlernen darf“, schrieb sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie mit offenem Hemd und Babybauch zu sehen ist. Über neun Millionen Menschen folgen Portman auf der Social-Media-Plattform.

„Privileg und Wunder“

Sie und ihr Partner Tanguy Destable freuten sich sehr auf das Baby, erzählte die Schauspielerin dem US-Modemagazin Harper's Bazaar. Es sei ein „Privileg und Wunder“ und sie sei sehr dankbar, führte sie weiter aus. Es ist das erste gemeinsame Kind für die Schauspielerin und den französischen Musikproduzenten. Laut der Zeitschrift „People“ wurde die Beziehung der beiden im März 2025 bekannt.

Ein Jahr zuvor war die Scheidung von Portman und dem Tänzer Benjamin Millepied amtlich geworden. Die israelisch-US-amerikanische Schauspielerin und der französische Tänzer und Choreograph hatten 2012 geheiratet und sind Eltern eines fünfzehnjährigen Sohnes und einer neun Jahre alten Tochter.