"Ich habe vielleicht noch fünf Jahre": Schlagestar Nino de Angelo unheilbar krank

Er wisse, dass er für viele ein abschreckendes Beispiel sei. "Aber ich habe keine Angst vor dem Tod. Dem bin ich schon so oft begegnet, dass er wie ein Bruder für mich ist", sagt der Schlagerstar, der in der Vergangenheit schon viele gesundheitliche Krisen überstanden hat. 1996 wurde bei Nino de Angelo Lymphdrüsenkrebs festgestellt. 2012 erkrankte er an Blutkrebs. 2016 bekam der Musiker außerdem drei Bypässe eingesetzt.