Ice-T verteidigt Ehefrau Coco Austin, die 5-jährige Tochter noch stillt

Nachdem Coco Austin in den sozialen Medien dafür angefeindet worden war, weil sie ihre fünfeinhalbjährige Tochter Chanel noch immer stillt, hat sich nun Rapper Ice-T zu Wort gemeldet, und seine Frau gegen jene Hater verteidigt, die die Erziehungsentscheidungen der 42-Jährigen infrage gestellt haben.

Coco Austin Green stillt Tochter Chanel immer noch

Gegenüber Us Weekly hatte das Model zuvor erzählt, dass "Chanel noch immer meine Brüste mag". Das Stillen sei für sie "ein großer Bindungsmoment für eine Mutter und ihr Kind." Obwohl Chanel noch immer gestillt werde, würde sie aber auch andere Lebensmittel essen. "Warum ihr das wegnehmen?", fragte sich Coco Austin in Bezug auf das Stillen. "Wenn sie es nicht will, in Ordnung, dann hört man damit auf. Aber ich werde nicht einfach nein sagen."