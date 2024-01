Ian Ziering: Erste Worte nach Schägerei mit Biker-Gang zu Silvester

Ziering und Tochter unverletzt

"Während ich im Verkehr feststeckte, wurde mein Auto von einem dieser Fahrer aggressiv angefahren, was zu einer beunruhigenden Konfrontation führte. Um den Schaden zu begutachten, bin ich aus meinem Auto ausgestiegen. Diese Aktion eskalierte leider in eine körperliche Auseinandersetzung, die ich zu meinem eigenen Schutz steuern konnte."

Dem Promiportal TMZ liegt ein Video vor, dass Ziering während der Auseinadersetzung zeigt. Seine zwälfjährige Tochter Mia habe sich zu diesem Auto im Auto befunden.

In seiner ausführlichen Erklärung erklärte der Schauspieler, dass beide unversehrt blieben. "Ich bin erleichtert, dass meine Tochter und ich beide unverletzt sind, aber der Vorfall hat mich zutiefst besorgt über die wachsende Dreistigkeit solcher Gruppen, die die öffentliche Sicherheit und den Frieden stören", so Ziering.

Die Serie "Beverly Hills 90210" um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien, die Ziering einem großen Publukum bekannt machte, lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. "90210" - die Postleitzahl der reichen Stadt Beverly Hills mitten in Los Angeles - wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt.

Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923-2006), einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood ("Drei Engel für Charlie", "Love Boat", "Dynasty", "Charmed - Zauberhafte Hexen").