Ian Somerhalder und Nikki Reed: Das Baby ist da

"Vor ein paar Wochen begrüßten wir unseren Sohn an einem der schönsten Tage meines Lebens", so Reed. "Zuhause im Wasser geboren und von so viel Liebe umgeben, hat sich mein Herz in einem Augenblick verdoppelt."

Bitte um Privatsphäre

Außerdem appellierte sie an ihre Fans, ihre Privatshäre zu wahren. "Wie ihr alle wisst, ziehe ich in den sozialen Medien starke Grenzen, insbesondere wenn es um Kinder geht und darum, was ich mit der Welt teile. Ich wollte die Erste sein, die es euch erzählt, damit ich mich im Voraus dafür bedanken kann, dass ihr diese Grenzen respektiert."

