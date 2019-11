Humorvoll und schlagfertig: Diese Stars sind Sternzeichen Schütze

Mit der Astrologie ist das ja so eine Sache: Während die einen gerade mal wissen, in welchem Sternzeichen sie geboren würden, haben andere ihr Wissen über die Kompatibilität mit anderen, die eigenen und fremden Stärken und Schwächen und diverse Mondphasen derart perfektioniert, dass gar Entscheidungen davon abhängig gemacht werden.

Ob man nun täglich ins Horoskop blickt oder nicht: Den einzelnen Sternzeichen werden mehr oder weniger konkrete positive sowie negative Eigenschaften zugeschrieben, die in unterschiedlicher Ausprägungen zutage treten sollen. Geht man danach, sind sich die folgenden Prominenten ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint. Sie alle wurden zwischen dem 23. November und dem 21. Dezember geboren, gehören also zum Sternzeichen Schütze.

Leidenschaftlich, abenteuerlustig, schlagfertig und optimistisch sollen sie sein - durch ihre Launenhaftigkeit soll man es allerdings nicht immer einfach mit ihnen haben. Ihre Zielstrebigkeit vermag Schützen aber oft an ihr (Karriere-)Ziel zu bringen: Kein Wunder also, dass es Taylor Swift, Brad Pitt und Tina Turner so weit gebracht haben.

Die prominentesten Schützen