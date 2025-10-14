Unerwartete Wendung: Jackman und Deborra-Lee Furness auf dem Weg zur Versöhnung?
Zusammenfassung
- Die Scheidung von Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness ist seit dem 12. Juni rechtskräftig.
- Untreue soll laut Furness eine Rolle bei der Trennung gespielt haben, Jackman wurde eine Affäre mit Kollegin Sutton Foster nachgesagt.
- Berichten zufolge haben sich Jackman und Furness nach emotionalen Turbulenzen wieder angenähert und wollen eine freundschaftliche Beziehung pflegen.
Das australische Schauspielerpaar Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness stehe endgültig vor dem Ehe-Aus, hieß es im Mai dieses Jahres, nachdem die beiden im September 2023 ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Am 12. Juni wurde die Scheidung Berichten zufolge rechtskräftig.
Deborra-Lee Furness sprach von "traumatischem Verrat"
Es soll Furness gewesen sein, die die Scheidung eingereicht hat. Im Gespräch mit der britischen Zeitung Daily Mail deutete die Schauspielerin an, dass Untreue eine Rolle bei der Trennung gespielt haben könnte. "Mein Herz und mein Mitgefühl gilt allen, die die traumatische Reise des Verrats durchgemacht haben", so die Schauspielerin in ihrem Statement. Sie sei "tief getroffen."
Über Jackman hieß es, er sei noch während seiner Ehe mit Furness eine Affäre mit Kollegin Sutton Foster eingegangen. Mit ihr war er zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 gemeinsam in "The Music Man" am Broadway zu sehen. Ihre Beziehung machten die beiden später offiziell.
Jetzt behauptet Radar Online unter Berufung auf Insider, dass sich das Ex-Paar wieder angenähert haben soll. Von einer unerwarteten Versöhnung ist die Rede.
Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness: Kriegsbeil begraben?
Demnach sollen nach fast zwei Jahren emotionaler Turbulenzen Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness inzwischen beide bereit sein, das Kriegsbeil zu begraben.
Der neue Bericht deuten darauf hin, dass der "Wolverine"-Star im Stillen versucht, die Wogen mit seiner Ex-Frau zu glätten.
"Hugh versucht schon lange, mit Debs Frieden zu schließen, aber wie Sie sich vorstellen können, hat sie Zeit gebraucht, um sich bereit zu fühlen", sagte ein Insider kürzlich gegenüber Radar Online.
Nachdem das Ex-Paar seine rechtlichen Angelegenheiten geregelt habe, scheinen die Wogen inzwischen geglättet. Radar Online zufolge sollen sich Jackman und Deborra-Lee Furness zuletzt mehrfach in New York getroffen haben, um die Dinge persönlich zu besprechen.
"Allem Anschein nach hat sich die Lage dramatisch verbessert, was für alle, vor allem für ihre Kinder, fantastisch ist", so die Quelle, die behauptet, dass das ehemalige Paar - nun, da die Scheidung rechtskräftig ist - bereit sei, eine freundschaftliche Freundschaft aufrechtzuerhalten.
Offiziell bestätigt wurde dies bisher aber nicht.
Kommentare