Unerwartete Wendung: Jackman und Deborra-Lee Furness auf dem Weg zur Versöhnung?

Das australische Schauspielerpaar Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness stehe endgültig vor dem Ehe-Aus, hieß es im Mai dieses Jahres, nachdem die beiden im September 2023 ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Am 12. Juni wurde die Scheidung Berichten zufolge rechtskräftig. Deborra-Lee Furness sprach von "traumatischem Verrat" Es soll Furness gewesen sein, die die Scheidung eingereicht hat. Im Gespräch mit der britischen Zeitung Daily Mail deutete die Schauspielerin an, dass Untreue eine Rolle bei der Trennung gespielt haben könnte. "Mein Herz und mein Mitgefühl gilt allen, die die traumatische Reise des Verrats durchgemacht haben", so die Schauspielerin in ihrem Statement. Sie sei "tief getroffen."

Über Jackman hieß es, er sei noch während seiner Ehe mit Furness eine Affäre mit Kollegin Sutton Foster eingegangen. Mit ihr war er zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 gemeinsam in "The Music Man" am Broadway zu sehen. Ihre Beziehung machten die beiden später offiziell. Jetzt behauptet Radar Online unter Berufung auf Insider, dass sich das Ex-Paar wieder angenähert haben soll. Von einer unerwarteten Versöhnung ist die Rede.