"Bizarr anmutende Regeln für Mitarbeiter": Klage gegen Radiomoderator Howard Stern

Leslie Kuhn, eine frühere Assistentin von Howard Stern, verklagt den Radiomoderator und seine Frau Beth Stern wegen eines angeblich feindseligen Arbeitsumfelds. Sie behauptet, die beiden hätten ungewöhnlich strenge Regeln für ihr Hauspersonal eingeführt. In der Klage, die Berichten zufolge am Wochenende beim Obersten Gerichtshof von New York eingereicht wurde, ist von "immensem Druck" die Rede.

Ex-Assistentin verklagt Ehepaar Stern