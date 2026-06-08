"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel: "Bin mit dem besten Menschen der Welt zusammen"

US-Schauspieler Jason Segel schwärmt von seiner Verlobten und spricht über ein zukünftiges gemeinsames Kind. Der 46-Jährige sagte dem US-Magazin People zufolge scherzhaft: "Ich werde ein wirklich seltsames Kind haben. Das wird großartig. Ich werde ein launisches, kreatives, Puppen-begeistertes Kind haben." Über seine Verlobte Kayla Radomski sagte der Schauspieler: "Ich bin mit dem besten Menschen der Welt zusammen."

Radomski hatte vor einem Jahr auf Instagram ihre Verlobung bekanntgegeben. Auf Bildern ist zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht. "Für immer ja", schrieb sie dazu und ergänzte ein Herz- und ein Ringemoji.

Weltbekannt wurde der Schauspieler als Marshall Eriksen in der Kultsitcom "How I Met Your Mother". Seine TV-Ehefrau Alyson Hannigan konnte nicht so recht eine Leidenschaft für Segel entwickeln, wie sie einst verriet.

"Als würde man mit einem Aschenbecher schmusen"

Neun Jahre lang spielten sie Seite an Seite in der US-Serie "How I Met Your Mother", und auch privat verstehen sie sich gut. Im Interview mit Digital Spy verriet die Schauspielerin einmal ein pikantes Detail - nämlich, dass es alles andere als schön war, Segel zu küssen. "Ich halte keinen Zigarettenrauch aus. Es ist, als würde man mit einem Aschenbecher schmusen", so die Lily Aldrin-Darstellerin.

Segel habe höflich sein wollen und zu Kaugummi gegriffen, genützt habe dies aber nichts. Alle Versuche, ihn zum Aufhören zu bewegen, seien gescheitert. Selbst eine Abmachung, dass Segel Hannigan nach jeder gerauchten Zigarette zehn Dollar geben musste, zeigte keinen Erfolg: "Nach dem ersten Tag schuldete er mir 200 Dollar", erzählte sie. Also sagt er: "Ich höre einfach auf - und er tat es. Für ein Jahr lang verzichtete er und es war toll. Bis er eine stressige Phase hatte und schließlich wieder begonnen hat", verriet sie.

Trotz seiner Sucht habe Hannigan es geliebt, mit Segel zusammen zu arbeiten, betonte sie nach dem Aus der Serie immer wieder. "How I Met Your Mother" lief von 2005 bis 2014.