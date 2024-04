Hoppala: Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi stolpert betrunken auf Bühne

Bei der Hamburg-Show am 14. April erlebte das Publikum eine Überraschung, als die Ehefrau des Rappers, Anna-Maria Ferchichi , ihrem Mann auf der Bühne Gesellschaft leistete – und plötzlich ins Stolpern geriet.

Bushidos Ehe-Frau stolpert auf Bühne

In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram klärte die Musiker-Gattin später über ihr Hoppala auf, welches via Tikok im Netz verbreitet wurde.

In einem Video ist zu sehen, wie Bushido seine Frau im Rahmen seines Hamburg-Konzerts zu sich auf die Bühne bittet und sie umarmt. Dann hält Ferchichi eine kurze Rede. "Ich bin aus dem Norden. Man sagt immer: Stock im Arsch. Aber: Wie ich heute Abend sehe, haben wir den nicht, oder?", fragt sie an das Publikum gerichtet.

Als sie ihrem Mann wieder das Mikrophon zurückgeben will, kommt sie ins Stolpern. Sie fällt Bushido in die Arme und stellt klar: "Ok. Zeit, nach Hause zu gehen."