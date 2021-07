"Home and Away"-Star: Australischer Schauspieler Dieter Brummer stirbt mit 45 Jahren

Brummer wurde durch seine Rolle des Shane Parris in der Seifenoper "Home and Away" bekannt. Die Serie wurde von 1991 bis 1996 ausgestrahlt. Mit 557 Folgen gilt "Home and Away" zweiterfolgreichste australische Daily Soap. Brummer war auch in weiteren Serien wie "Neighbours", "Underbelly" und "Winners and Losers" sowie in einigen Reality-Formaten zu sehen.