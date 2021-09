Hollywoods Akademiker: Von der Uni auf die Leinwand

"Meine Ausbildung war so nützlich für das, was ich später tat. Ich habe an der Universität viel gelernt und das hat mir bei meiner Arbeit als Schauspielerin geholfen." Jodie Foster begann ihre Karriere schon mit drei Jahren, als sie in Werbespots und Fernsehshows auftrat. Die Angst ihrer Mutter war, dass die Bildschirm-Pause auch ihr Karriere-Ende bedeuten würde.

Doch Jodie Foster ist nicht der einzige Hollywood-Star, den es vor oder während der Filmkarriere an eine akademische Einrichtung zog.

Wäre etwa Rowan Atkinson seinem erlernten Beruf treu geblieben, hätte man sich wohl nie vor Lachen über "Mr. Bean" verbiegen können. Denn eigentlich studierte der britische Mime Elektrotechnik in Newcastle und Oxford. Als er jedoch einer Studententheatergruppe beitrat, nahm das Schicksal seinen Lauf.