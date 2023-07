Hollywood-Streik: Jane Fonda machte Hitze zu schaffen

In einem Alter, in dem andere l├Ąngst in Pension sind, denkt Hollywood-Legende Jane Fonda nicht daran, sich zur├╝ckzuziehen. Im Gegenteil: Erst k├╝rzlich kam ihr neuer Film in "Book Club ÔÇô Ein neues Kapitel" in die Kinos. Auch auf Demos ist sie nach wie vor anzutreffen. In Los Angeles zeigte sich Fonda nun solidarisch mit den streikenden Schauspielern und Autoren. Temperaturen ├╝ber 30 Grad schienen ihr dabei etwas zu schaffen gemacht zu machen.