Hollywood-Reporterin Sereda Backstage bei den Golden Globes

Große Freude auch bei Team "Green Book", das als beste Komödie ausgezeichnet wurde: Regisseur Peter Farrelly, der mehr für Slapstick wie "There’s Something about Mary" bekannt ist, hüpfte wie ein Kleinkind mit dem Globe in der Hand herum: „Nie hätte ich das gedacht, und die Ehre gebührt Octavia, ohne die der Film nie finanziert worden wäre!“ Octavia ist Produzentin Octavia Spencer, besser bekannt als der Star von "The Help" und vielen anderen Filmen.