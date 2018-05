Hollywood-Hotels: Urlaub mit Starfaktor

Donatella Versace: PALAZZO VERSACE, Dubai

Giorgio Armani, Alberta Ferretti und auch Donatella Versace, 63, haben es nicht nur mit Mode, sondern auch mit Hotels. Nach ihrem ersten Haus in Australien legte die Designerin 2016 nach und eröffnete in Dubai ihre zweite Nobelherberge (Bild oben). Diese ist eine Hommage an einen italienischen Palazzo aus dem 16. Jh. und verfügt über 150 Zimmer und 65 Suiten. Eine Nacht im Mai am WE ab 387 Euro.

www.palazzoversace.com