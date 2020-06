Hollywood: Der Callboy von der Tankstelle

Nach dem Krieg kam der gut aussehende, blonde, blauäugige, 23-jährige Marinesoldat als Tankwart auf den Hollywood Boulevard in der Nähe der Paramount Studios. Walter Pidgeon bot ihm 20 Dollar für eine schnelle Nummer und so sprachen sich seine Dienste herum. "Hetero, schwul oder bi; männlich oder weiblich; jung oder alt – ich hatte was für jeden." Scotty begann gut aussehende Kumpels von der Marine für Frauen und Männer im Filmbusiness zu vermitteln. In einer Zeit, als sich Hollywood nach außen hin überaus prüde gab und Schwulenrazzien an der Tagesordnung waren. Auf 286 Seiten schildert er, wie er Stars wie Rita Hayworth und Katharine Hepburn Bettpartner besorgte. Alleine der Hepburn habe er "mehr als 150 verschiedene Frauen vermittelt". Er sagt, er habe George Cukor und Rock Hudson in seiner Kundenkartei gehabt. Er selbst habe mit Edith Piaf, Spencer Tracy, Vivien Leigh und Cary Grant das Bett geteilt. Auch ein flotter Dreier mit dem Duke of Windsor und seiner Frau Wallis wird enthüllt.