Hohes C: Mariah Carey öffnete Flasche mit ihrer Stimme

Seit Tagen kursiert wieder eine neue "Challenge" im Internet. User auf Instagram, Facebook und Twitter versuchen sich derzeit daran, zugeschraubte Flaschen zu öffnen. Aber eben nicht mit der Hand (was immerhin auch schwierig genug sein kann), sondern per "Roundhouse Kick". Ein, eigentlich eher aus Filmen bekannter, Action-Stunt, der in unterschiedlichen Formen bei verschiedensten Kampfsportarten Verwendung findet.

Jedenfalls wird gegen den Verschluss der Flasche getreten und durch die Reibung von Fuß und Deckel wird dieser, mit einer fließenden Bewegung, abgeschraubt.

Da Mariah Carey weniger für ihre Kampfsport-Künste und dafür umso mehr für ihre Kamikaze-Kopfstimme bekannt ist, hat sie sich akustisch an der Challenge versucht. Tatsächlich hat es den Anschein, als hätte die 49-Jährige den Deckel nur mittels Vibration, verursacht durch ihre hohe Stimme, abgeschraubt.