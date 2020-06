Hörbiger Spross Manuel Witting

Stolz zeigt Witting auf das Schild "Paula-Wessely-Weg" hinter dem Hörbigerhaus: "Ich möchte später auch ein Denkmal in Grinzing nach mir benannt bekommen." Besonders freut sich der 35-Jährige, dass es seit dem Vorjahr ein kleines Eisgeschäft in Grinzing gibt: "In der ,Eisecke" sind wir Stammkunden.""Wir" , das sind nicht nur Witting, sein Sohn und seine Mama Maresa. Bereits seit 5 Jahren lebt er mit der Mutter seines Sohnes, Maskenbildnerin Julia Seilern , im Großelternhaus. Ans Heiraten denkt Witting, der ab 3. September in der neuen ORF-Comedy-Serie "Es kommt noch dicker" neben Mirjam Weichselbraun zu sehen ist, nicht: "Ich bin gerne unverheiratet. Manchmal mache ich eine Für-und-Wider-Liste und ich starre das leere Blatt an. Es fällt mir zu keiner Seite etwas ein. Man ist im Leben in einem Fluss. Wenn man heiratet, steigt man aus und der Fluss fließt ohne einen weiter." Seine Freundin habe damit kein Problem: " Julia hatte schon ihre Heiratserfahrung und ich bin auf meine nicht neugierig."