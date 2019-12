Hochzeitsfieber: Diese Stars heiraten 2020

Ähnlich geheimnisvoll geben sich auch Sängerin Jennifer Lopez und ihr Verlobter, Ex-Baseballspieler Alex Rodriguez, wenn es um den Ort der Trauung geht. In der Talkshow „ Strahan, Sara und Keke“ scherzte der Bräutigam anfangs: „Wenn man eine Hochzeit plant, und die Braut ist Jennifer Lopez, dann muss man in erster Linie viel mit dem Kopf nicken. Ich weiß nicht, wo es stattfinden wird, ich weiß nicht, was ich tragen werde. Ich tauche einfach auf.“ Schlussendlich ließ sich A-Rod dann aber doch dazu hinreißen, zu verraten, dass es „ein langer Flug dorthin“ sei. Da das Power-Paar in den USA lebt, wäre also Europa eine Option. Vielleicht ja in Paris, in der Stadt der Liebe? Wäre ja passend.