Hochzeit und Trauerfall

In und an der teuersten Badewanne Österreichs tut sich heuer ordentlich was: Freud’ und Leid sind vor der heutigen 14. " Starnacht am Wörthersee" kaum jemals so nahe beieinandergelegen.

Eine Hochzeit, eine Geburtstagsfeier, und ein Todesfall wurden bei der Champagner-Party im Lake’s Hotel in Pörtschach zum emotionalen Hauptthema. Zwei betroffene Familien mussten schweren Herzens fürs Highlight der leichten Muse absagen.

Extradienst-Herausgeber Christian W. Mucha, nach einem dreimonatigen Aufenthalt in seiner Millionenvilla in Südfrankreich wieder auf österreichischem Boden, hat eine freudige Nachricht als "Entschuldigung".

Seine zweitälteste Tochter heiratet just am Samstag in Altaussee: "Ich hab vier Töchter. Sie ist die Erste, die ich unter die Haube bringe." Jetzt hofft der Verleger, möglichst bald Enkelkinder auf seinem Schoß und Schloss (in Drasing) schaukeln zu können: "Ich wünsche mir Enkel. Das hat es bisher noch nicht gespielt, obwohl meine Älteste acht Monate älter ist als meine Frau!" Muchas zweite Ehefrau Ekaterina feiert heuer ihren 36. Geburtstag: "Wenn meine Töchter nicht endlich dazuschau’n, dann machen wir uns unsere Enkelkinder selber", so der 58-Jährige, angestrengt spitzbübisch.