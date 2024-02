Hochzeit bei Dieter Bohlen und Carina Walz? Der Poptitan rudert zurück

Darauf war Walz zuvor bereits selbst eingegangen: "Du musst mir aber noch mal einen richtigen Antrag machen, damit ich dich heirate", hatte Bild die 30 Jahre jüngere Partnerin Bohlens aus dem Interview zitiert. Bohlen dazu: "Ich bin ja ein gebranntes Kind, was das Heiraten betrifft, und möchte auf keinen Fall noch eine Ehe in den Sand setzen. Es wäre dann die dritte Ehe, und die muss bis zum Lebensende halten." Doch: "Bei Carina bin ich mir da absolut sicher. Für mich würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Da bin ich ganz ehrlich."

"Grundsätzlich brauchen wir das nicht, Carina und ich haben in 18 Jahren keinen Ehering vermisst. Aber natürlich reden wir manchmal über Hochzeit. Einen Antrag habe ich Carina bisher noch nicht gemacht", schildert der in den Medien oft als "Poptitan" bezeichnete Star.

Bohlen lobend über seine Lebensgefährtin: "Ich stehe total drauf, wenn man sich auf jemanden auch in Kleinigkeiten verlassen kann. Würde ich zu Carina sagen, wir treffen uns übermorgen in Alaska um 13.40 Uhr an Scholle 17, wäre Carina dort, und zwar schon eine halbe Stunde vor der Zeit. Ich natürlich auch."

Im Bunte-Gespräch wird deutlich, dass Bohlen sich nicht mehr um ein weiteres Jawort reißt. "Eine Ehe ist keine Glücksgarantie, wer weiß das besser als ich?", sagt er. Aber: "So glücklich wie mit Carina war ich nie vorher."