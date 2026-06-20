Historisches Kennedy-Anwesen verkauft: Einblicke in das von Jacky eingerichtete Heim

Für das historische Haus in Washington, D.C., in dem Jacqueline Kennedy und John F. Kennedy (JFK) einst lebten, bevor sie nach seiner Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus einzogen, bricht eine neue Ära an. Die im Federal Style erbaute Residenz in Georgetown, die im vergangenen Oktober für 7,5 Millionen Dollar auf den Markt kam, hat laut Robb Report vor wenigen Wochen für 6,1 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt.

Ehemaliges Zuhause der Kennedys verkauft 1957 waren die Kennedys in das 1811 erbaute Stadthaus gezogen, das unter dem Namen Marbury House bekannt ist. 82.000 Dollar zahlten sie damals für die Immobilie, die von Jackie Kennedy liebevoll eingerichtet wurde. Laut Architectural Digest soll die ehemalige First Lady 18.000 Dollar für die Inneneinrichtung ausgegeben haben, darunter für Antiquitäten aus der Zeit Ludwigs XV.