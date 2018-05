Hippie-Guru besetzt Boris-Becker-Villa

Jetzt lassen es sich die Hausbesetzer in der Becker-Villa gut gehen. "Es ist so, als hätte noch nie jemand hier gewohnt", erklärt der Guru in einem Video. Nun will er sich des brachliegenden Anwesens annehmen. Er und seine Freunde hätten bereits Unkraut gejätet und das Anwesen von Müll gesäubert, erklärt er.

Doch wer ist der Mann, der die Becker-Villa besetzt?

Sein Name kommt von "Bauchgefühl", erklärt "Bauchi" gegenüber der Mallorca Zeitung. Er selbst bezeichnet sich als "spiritueller Führer" des "Intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommandos für brachliegenden Wohnraum" und agiere "im Auftrag höherer Mächte."

Einen schnellen Rauswurf müssen der ehemalige Schreiner, der in Düren, Deutschland, aufgewachsen ist, und seine Hausbesetzer-Freunde nicht fürchten. Nach spanischem Gesetz kann es bis zu drei Jahren dauern, bis der Räumungsbefehl gilt. Dann will Guru " Bauchi" aber friedlich weiterziehen - und sich ein neues Heim suchen.