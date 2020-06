Hinter den Kulissen beim Beachvolleyball

Das grüne Polo-Shirt sticht immer heraus. Es bewegt sich mit seinem Träger wie ein Flummi durch den riesigen VIP-Bereich des Beachvolleyball-Events in Kärnten. Es ist aber auch die einzige Möglichkeit, Hannes Jagerhofer hier auf den Fersen zu bleiben. Er ist in permanenter Bewegung, rennt nie, bleibt kaum stehen. Zügig bewegt er sich durch die Lugners, Assingers und Retzers, immer auf dem Weg zum nächsten Problem. Jeder, der das grüne Shirt erspäht, winkt einen kurzen Gruß oder nützt die Gelegenheit, mit dem Jagerhofer endlich kurz etwas zu besprechen. Der 50-Jährige wirft einen Augenbrauen-kurz-hochgezogen-Gruß zurück oder hört sich das zu Besprechende kurz an. Kurz heißt: Nie so lange, dass die Event-Maschine ins Stocken kommt.