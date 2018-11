Hilary Duff: Hausgeburt als Family-Event

Dann war es Zeit für die Gebärwanne. "Das war ein schöner und beängstigender Moment", erinnerte sich Hilary. Von da an ging alles ganz schnell. "Ich musste nur fünfmal pressen. Es tat gar nicht so weh, wie ich gedacht habe", so Duff. Sie erzählte weiter: "Ich dachte, ich würde extreme Schmerzen in meiner Vagina haben, aber das war überhaupt nicht so. Meine Hüften taten aber sehr weh."

Zu einem Zeitpunkt war Hilary so kraftlos, dass ihr Freund und die Hebammen sie in der Wanne aufrecht halten mussten. "Das Pressen kostete mich so viel Kraft, ich konnte mich nicht mehr selbst aufrecht halten", sagte die Moderatorin. Ihre Tochter Banks brauchte "Starthilfe" von den Hebammen, da sie blau angelaufen war. Duff sei aber nicht besorgt gewesen, da es ihr bei ihrem Sohn genauso erging.

Hausgeburt mit der ganzen Familie

Als die frisch gebackene Tochter dann ihrer Mutter überreicht wurde, reagierte das Baby auf eine überraschende Art. "Sie streckte plötzlich beide Arme aus und streckte ihre Hände nach meinem Nacken aus, so als ob sie mich umarmen wollen würde", erinnerte sich Duff. Die Schauspielerin erzählte weiter: "Ich konnte nicht glauben, wie stark sie war. Ich hatte das Gefühl, sie wollte mir sagen: 'Mama, wir haben es gschafft.'"