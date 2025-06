Bezos und Sánchez: Spektakuläre Hochzeit heute in Venedig - aber schon verheiratet?

Dem US-Promimagazin Page Six zufolge soll das Spektakel rein symbolisch sein. Denn das Paar soll wohl aus bürokratischen Gründen bereits in den USA geheiratet haben. "Oftmals ist eine Ehe, die im Ausland geschlossen wurde, in den USA nicht gültig oder führt zu anderen Problemen. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie bereits verheiratet sind", zitiert das Page Six einen in Florida ansässigen Anwalt, dessen Name nicht genannt wird. Auch laut der Times of London sei kein Antrag auf Eheschließung in Venedig gestellt worden. "Ich kann völlig ausschließen, dass sie nach italienischem Recht eine standesamtliche Trauung in Venedig haben werden", so ein Standesbeamter.

Aus früheren Beziehungen haben die beiden sieben Kinder. Die Feiern ziehen sich über drei Tage. Am Donnerstagabend wurde bereits in einer alten Klosterkirche Party gemacht. Abschluss ist am Samstagabend auf einem früheren Werftgelände.

El País: Hochzeit sorgt für enormen CO₂-Fußabdruck

Die spanische Zeitung El País kommentiert die Hochzeit: "In der Einladung bat das Brautpaar, man solle ihnen doch bitte keine Geschenke machen, sehr verständlich, wenn man bedenkt, dass sie ohnehin alles, was sie haben möchten, mit einem Klick bekommen können. Aber Sánchez und Bezos betonen, dass sie im Namen ihrer Gäste großzügige Spenden an die Stadt geleistet haben: an das venezianische Büro der Unesco, eine Million an das Konsortium, das sich um das ökologische Gleichgewicht der Lagune kümmert, sowie eine weitere Zuwendung an die Internationale Universität von Venedig. Alles vermutlich, um den CO₂-Fußabdruck der 90 Privatjets auszugleichen, die die Gäste in die Hauptstadt Venetiens bringen werden." Bezos sei "in seiner eigenen Megayacht vorgefahren, einem Schiff im Wert von 500 Millionen Dollar, um dort tun zu können, was man auf einer Yacht so macht, etwa eine Schaumparty mit seiner Freundin und Zukünftigen zu feiern. In den sozialen Netzwerken rechneten Nutzer den ökologischen Schaden der Veranstaltung vor, während sie zu Hause hocken, Kaffeekapseln trennen, kompostieren und sich um Lebensmittelverschwendung sorgen. Und sich dabei natürlich ziemlich dämlich vorkommen".