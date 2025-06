Bezos-Hochzeit in Venedig: Kurz vorm Jawort brodelt Gerüchteküche

Bezos soll all seine Dienstleister - darunter Köche, Caterer, Hotels sowie Logistik- und Transferservices - zur Unterzeichnung strikter Geheimhaltungsvereinbarungen verpflichtet haben, berichteten lokale Medien. Trotzdem kursieren Gerüchte, laut denen der italienische Starkoch Massimo Bottura , Besitzer des mit drei Michelin-Sternen gekrönten Nobelrestaurants "Osteria Francescana" in Modena, für das Diner am Samstagabend zuständig sein wird.

Das luxuriöseste Hotel in Venedig, das Aman, dasselbe Hotel, das 2014 die Hochzeitsfeier von Hollywood-Star George Clooney und Amal Alamuddin beherbergte, wird ab Donnerstag auch das Paar Bezos-Sánchez begrüßen. Im Resort am Canal Grande, einem 7-Sterne-Luxushotel im Palazzo Papadopoli, laufen bereits die Vorbereitungen für den Empfang von Mr. und Mrs. Amazon, und zwar unter strengster Geheimhaltung und mit allen möglichen "Abschirmungen". Vor dem Eingang des Hotels wurde ein blau-weiß gestreifter Pavillon auf dem Pier aufgestellt, um die Privatsphäre von Bezos und den anderen VIP-Gästen, die im Resort erwartet werden, zu schützen.

Proteste

Vier Aktivisten der Klimagruppe "Extinction Rebellion" sind inzwischen am Dienstagabend auf einen Kran vor dem Luxushotel Danieli in Venedig geklettert. Verkleidet als Robin Hood hängten sie ein Transparent mit Walt Disneys Robin Hood und der Aufschrift "Tax the rich to give back to the planet" ("Besteuert die Reichen, um dem Planeten etwas zurückzugeben") auf, wie auf im Internet veröffentlichten Videos zu sehen ist.

Der Protest soll nach Angaben der Aktivisten "den unverhältnismäßigen Beitrag der Superreichen mit ihrem verschwenderischen Lebensstil zur globalen Erwärmung" verdeutlichen. "Durch eine auch nur minimale Besteuerung ihres Reichtums könnten Mittel zur Finanzierung eines gerechten und demokratischen ökologischen Übergangs zurückgewonnen werden", hieß es in einer Presseaussendung der Aktivisten. Sie planen weitere Proteste in den kommenden Tagen.