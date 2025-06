Bezos-Hochzeit: Robin Hood am Kran, Megajachten und eine Teilnahme in der Schwebe

Vier Aktivisten der Klimagruppe "Extinction Rebellion" sind am Dienstagabend auf einen Kran vor dem Luxushotel Danieli in Venedig geklettert. Verkleidet als Robin Hood hängten sie ein Transparent mit Walt Disneys Robin Hood und der Aufschrift "Tax the rich to give back to the planet" ("Besteuert die Reichen, um dem Planeten etwas zurückzugeben") auf, wie auf im Internet veröffentlichten Videos zu sehen ist.

Der Protest, der vor den am Donnerstag beginnenden Feierlichkeiten zur Hochzeit des US-Milliardärs Jeff Bezos mit seiner Verlobten Lauren Sánchez in Venedig stattfand, soll nach Angaben der Aktivisten "den unverhältnismäßigen Beitrag der Superreichen mit ihrem verschwenderischen Lebensstil zur globalen Erwärmung" verdeutlichen. "Durch eine auch nur minimale Besteuerung ihres Reichtums könnten Mittel zur Finanzierung eines gerechten und demokratischen ökologischen Übergangs zurückgewonnen werden", hieß es in einer Presseaussendung der Aktivisten. Sie planen weitere Proteste in den kommenden Tagen.