Das größte Kunstwerk, das die Insel je gesehen hat, ist allerdings nur mehr als Faksimile vorhanden: "Die Hochzeit von Kana", 1563 vom Künstler Paolo Veronese für das Refektorium (den Speisesaal) des Klosters gemalt, wurde unter Napoleon 1797 abtransportiert (man könnte auch sagen: geraubt). Es befindet sich heute im Louvre in Paris. Mit einem Format von 666 × 990 Zentimetern ist das Kinoleinwandgroße Bild eines der größten erhaltenen Ölgemälde und ein Hauptwerk der venezianischen Malerei -zugezählt wird es der Stilepoche des "Manierismus", in der die Ebenmäßigkeits-Ideal der Renaissance langsam zu kippen begann - mit gelängten Figuren, überschwänglicher Farbgebung und insgesamt großer Opulenz.

Viel eher malte Veronese ein Porträt der venezianischen Gesellschaft in allem Prunk und Pomp - der durch den Umstand, dass Jesus höchstselbst zu Gast ist, bloß noch legitimiert wird. Rund 130 Personen sind zu sehen, Kunsthistoriker haben versucht, einige zu identifizieren. Wahrscheinlich ist, dass die Musikergruppe, die vor Jesus im Bild aufspielt, die prominentesten "Starkünstler" Venedigs zeigt: Altmeister Tizian im roten Gewand an der Viola da Gamba, im weißen Gewand Veronese selbst, dazwischen Tintoretto .

Die Künstler bilden die Begleitmusik zum Fest einer Kaufmannskaste, die es geschafft hat und globalen Einfluss ausübt: Es ist leicht, von hier aus Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Veroneses Triumphgemälde kommt auch in dem im Louvre gedrehten Video von Beyoncé und Jay-Z 's Song "Apeshit" (2018) vor, allerdings nur sehr kurz: Hier wird (bei Minute 4:34) kurz der schwarze Diener ins Bild genommen, der den Personen am linken Teil des Gemäldes Wein reicht.

Der Rest der kunsthistorischen Anspielungen zielt allerdings auf eine Ermächtigung der afroamerikanischen Kultur ab: Das Powercouple des Pop feierte mit dem Song (und der Zeile "I can't believe we've made it") den Umstand, dass es den Aufstieg in die globale Elite geschafft hatte - und bediente sich dabei der Insignien der westlichen Kultur, nicht zuletzt war die "Nike von Samothrake" und das Gemälde der "Krönung Napoleons" von Jacques-Louis David oft prominent im Bild.

Geheiratet haben Jay-Z und Beyonce allerdings 2008 im New Yorker Penthouse des Rappers. es soll laut Medienberichten eine "intimate affair" gewesen sein.