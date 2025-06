Jeff Bezos in Venedig: Doppelgänger wird zum Medienstar

Das Paar wurde per Privathubschrauber nach Venedig eingeflogen und setzte anschließend mit einem Boot über die Lagune ins Stadtzentrum über. Aus Sicherheitsgründen verzichtete Bezos auf eine Anreise mit seiner Luxusjacht "Koru". In den kommenden Tagen sind mehrere Empfänge und Galadinner für die prominenten Gäste geplant. Für sie hat das Paar die fünf exklusivsten Hotels der Stadt komplett gebucht.

In Venedig beginnt am Donnerstag das dreitägige Hochzeitsfest von US-Milliardär Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sánchez .

Bezos' Doppelgänger wird zum Medienstar

Ein deutscher Doppelgänger des Amazon-Gründers Jeff Bezos sorgt inzwischen für Wirbel in Venedig. Cagdas Halicilar, ein 47-jähriger Logistik-Unternehmer aus Leimen, ist ausgerechnet an den Tagen der Hochzeit Bezos' in der Lagunenstadt eingetroffen, zieht durch die engen Gassen Venedigs und lässt sich mit Touristen fotografieren. Viele sind fest davon überzeugt, dass sie auf den echten Bezos gestoßen sind, wie in diesem Video der italienischen Zeitung La Repubblica zu sehen ist: