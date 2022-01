Nicht gut genug: Meghan und Harry wollen ihre Luxus-Villa verkaufen

Nach ihrem Rücktritt als ranghohe Royals haben sich die Sussexes im kalifornischen Nobel-Ort Montecito nahe Santa Barbara niedergelassen. Mediterranes Flair, kalifornische Lässigkeit, prominente Nachbarn und viel Privatsphäre - eigentlich müsste man meinen, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan in ihrem ersten gemeinsamen Eigenheim alles haben, was das Herz begehrt. Nun werden jedoch Gerüchte laut, dass das Ehepaar nur 18 Monate nach seinem Einzug in seine Luxus-Villa schon wieder einen Umzug planen soll.

Sussexes wollen angeblich ihr Luxus-Anwesen verkaufen

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, sollen Meghan und Harry in ihrem 14 Millionen Dollar-Anwesen, das unter anderem über neun Schlafzimmer, sechzehn Badezimmer, einen Swimmingpool und einen eigenen Tennis-Platz verfügt, "nicht überglücklich" sein.