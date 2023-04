Herzogin Meghan: Kommentar über Kate, Jahre bevor sie selbst zum Royal wurde

Nach einem wochenlangen Feuerwerk der Vorwürfe Prinz Harrys gegen die Royals in Interviews, einer Netflix-Dokumentation und in seiner Autobiografie hat es zuletzt Anzeichen für eine mögliche Annäherung gegeben: Harry wird im Mai aus den USA, wo er derzeit mit seiner Familie lebt, zur Krönung seines Vater Charles anreisen. Ehefrau Meghan bleibt mit den Kindern Archie und Lilibet zuhause in Kalifornien.