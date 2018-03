Herzogin Kate: Letzter Auftritt vor Geburt?

Es wird gemutmaßt, dass dies einer der letzten Auftritte sein könnte, bevor sich Kate in die Babypause verabschiedet. Laut Kensington Palast wird das dritte Kind der Herzogin im April erwartet. Bei der Ehrung von Ex-Beatle Ringo Starr, der am Dienstagnachmittag im Buckingham-Palace zum Ritter geschlagen wurde, deutete Prinz William an, das Kind könnte "jeden Moment" zur Welt kommen.

Über den royalen Zuwachs will der Palast künftig übrigens auf einer neuen Webseite (www.royal.uk/baby) am Laufenden halten.