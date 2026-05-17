Henry Klum: So tickt Heidi Klums Sohn

Charmant bis in die Spitzen seiner Dreadlocks, so präsentierte sich Henry Günther Ademola Dashtu Samuel Klum in Cannes. Der 20-jährige Sohn von Topmodel Heidi Klum und Sänger Seal war hier aber nicht nur rein zum Vergnügen, sondern er lief bei der Fashionshow „House of Magnum“ (der KURIER berichtete) mit.

Denn Henry ist in die Fußstapfen seiner berühmten Mama getreten und gab Anfang 2025 in Paris sein Laufstegdebüt. Seinen Weg ins Modelbusiness hat er vor allem dem Einfluss seiner Mutter zu verdanken, wie er im KURIER-Interview erzählt.

Das Video zur Magnum-Party in Cannes

„Als ich jünger war, haben meine Geschwister (Anm.: Halbschwester Leni und Johan und Lou) und ich ihre Kleidung anprobiert und auch ihre Heels“, erzählt er. „Ich habe mich nie davor gefürchtet, mich selbst auszudrücken. Auch in der Schule war ich schon der Klassenclown und hab verrücktes Zeug gemacht. Und ich habe es immer schon geliebt, mich selbst durch Kleidung auszudrücken. Und dann habe ich gedacht, das könnte eine mögliche Karriere sein.“

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Er zierte sogar schon gemeinsam mit seiner Mutter, aber auch mit Schwester Leni, die ebenfalls modelt, Magazin-Covers.

Musik und Schauspiel Und wenn man seinem Vater Seal glaubt, dann stehen Henry noch weitere Türen offen, denn der Sänger ist auch von der stimmlichen Begabung seines Sohnes überzeugt. Musik zu machen wäre auch durchaus eine Option, wie Henry erzählt. „Manchmal gehe ich ins Studio und nehme random stuff (Anm.: zufälliges Zeug) auf, einfach zum Spaß.“ Aber auch die Schauspielerei würde ihn sehr reizen. „Solange ich das mache, was mich glücklich macht. Das ist alles, was zählt“, so sein Resümee. Überhaupt wirkt er sehr reflektiert, auch was seinen berühmten Nachnamen angeht. Es wäre Segen und Herausforderung zugleich. Er sei sich bewusst, dass er dadurch auch viele Privilegien genießt, schöne Dinge erleben und die Welt bereisen kann. Auf der anderen Seite sei das Fehlen der Privatsphäre eben die Herausforderung. Er erweckt aber durchaus den Eindruck, dass er damit ganz gut umgehen kann.

Glück und Liebe Von seinen berühmten Eltern Heidi und Seal hat er auch wirklich gute Ratschläge mit auf seinen Lebensweg bekommen, wie er erzählt. „Ich würde sagen, der beste Ratschlag meiner Eltern war: Was auch immer du machst, mach’ etwas, das dich glücklich macht“, so Henry. „Glück ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Und natürlich auch die Liebe. Du musst dich selbst und andere Menschen lieben“, ist er überzeugt.