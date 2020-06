Henning Baum: Die deutsche Eiche des TV

In "Der letzte Bulle" (zu sehen auf ORFeins) spielt Baum einen Polizisten, der in den 1980er-Jahren ins Koma fiel und in der Jetztzeit wieder aufwacht. Er hört die Musik von damals (sein persönlicher Lieblingshit ist "The Passenger" von Iggy Pop), futtert fettes Fleisch und pofelt ständig Zigaretten. Täuschend echt, denn: "Ich selbst rauche nicht und rate auch niemandem, damit anzufangen."

Längst gilt der 39-jährige Hüne als legitimer Nachfolger von Tatort-Legende "Schimanski" alias Götz George. Polizisten waren damals tatsächlich so. Baum: "Ich war auch schon so, nur noch ein bisschen zu jung. Manche Männer kommen einfach so auf die Welt."