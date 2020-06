Helmut Berger sucht Frau

Skandal im Alpenland" lautete das Motto des Modeshootings im rustikalen " Tirolerhof" des Tiergartens in Schönbrunn. Markus Morianz (41), ein Fotokünstler von Weltruf, mag ja angesichts des Hauptdarstellers ein wenig gebangt haben. Den sticht nämlich meist der Hafer – doch diesmal raschelte es nur im Stroh. Skandal-Garant Helmut Berger und Ex-"Mutzenbacher"-Nackedei Christine Schubert sollten für das Trachtenlabel "Tu Felix Austria" als Traumpaar des patinierten Zelluloids als Bauersleute vor der Kamera posieren und poussieren. Bei gefühlten 45 Grad im Schatten. Zünftig und züchtig. Ein Fensterln in der Vergangenheit. "Kein Blitzlicht", schrie Berger, als er in Krachlederner mit eingesticktem Spruch – "Schön, klug und unverschämt reich" – den Stall betrat, "ich hab das in meinem Vertrag stehen."

Die einzige Zickigkeit des 69-Jährigen, der sein Haar in Punkfarben trägt und die Fingernägel in Knall-Lila. Sonst erwies er sich als streichelweich. Danach eine Szenerie, wie die Journaille sie nur vor der Lugner-Loge am Opernball kennt: Der Star vorneweg, das "Managerlein" Helmut Werner hinterdrein.

Die Tür fällt zu und die Journalisten bleiben mit offenen Mund davor stehen. Warten. Wenige Minuten später das gleiche Szenario. Tür auf, Tür zu. Aber endlich schreitet man zur Arbeit: Der Nagellack Bergers muss noch vor dem Shooting ab: "Das würde ein Bauer nie bei der Arbeit tragen", heißt es.