Helene Fischer über Bühnen-Unfall: "Wunde war zu tief, um weiterzumachen"

Schlagerstar Helene Fischer hat sich während einer Show in Hannover auf der Bühne verletzt. Das Konzert am Sonntagabend wurde abgebrochen, der deutsche Schlagerstar ging blutend von der Bühne. Die Sängerin habe sich in ein Spital begeben und dieses nach der Behandlung wieder verlassen. Jetzt äußert sie sich erstmals persönlich zu ihrem Unfall.

Helene Fischer über blutigen Bühnen-Unfall

"Hey ihr Lieben, ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen", beginnt ihr Posting auf Instagram Eigentlich hätte das Konzert in Hannover "ein fulminanter Abschluss des ersten Teils unserer Tour werden" sollen. Doch es kam anders als geplant.

"Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen", erklärt Fischer, versichert seinen Fans aber, dass sie sich um sie keine Sorgen machen müssen. "Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt", teilt Fischer mit und bedankt sich bei den Ärzten und Sanitätern, von denen sie betreut wurde.