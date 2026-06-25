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Zum Bühnenjubiläum: Ganz besondere Ehre für Helene Fischer

Für Fans und Sammler gebe es eine limitierte, handsignierte „Gold-Edition“.
25.06.2026, 12:37

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Nahaufnahme von Helene Fischer, die lächelt und ein schwarzes Oberteil trägt.

Sängerin Helene Fischer (41) bekommt zu 20 Jahren Bühnenkarriere eigene Briefmarken. Die Deutsche Post würdige Fischers Karriere mit einer Sonderedition, teilte die DHL Group mit. 

Zu sehen seien darauf Bühnenmomente, Stadionkonzerte und Schriftzüge ihrer größten Hits. Für Fans und Sammler gebe es eine limitierte, handsignierte „Gold-Edition“.

Auch Wien noch nicht ausverkauft: Niederlande-Konzert von Helene Fischer in kleinere Arena verlegt

Fischer, die gerade auf Stadiontour ist und am 11. Juli in Wien spielt, bezeichnete die Briefmarken als große Ehre: „Der Gedanke, nun auf diese Weise Teil des Alltags vieler Menschen zu sein, freut mich sehr.“ Wer Helene-Fischer-Briefmarken haben will, bekommt diese laut DHL aber nicht in normalen Postfilialen.

Zu kaufen gibt es die 95-Cent-Marken nur im Internet sowie bei „Sonderpostfilialen“ auf Fischers Konzerten in Köln, Hannover und München. Der Preis übersteigt dabei zumindest den Gegenwert für Postsendungen: Vier 95-Cent-Marken kosten im Onlineshop 7,95 Euro plus Versandkosten.

Helene Fischer
Agenturen, msim  | 

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