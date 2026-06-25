Sängerin Helene Fischer (41) bekommt zu 20 Jahren Bühnenkarriere eigene Briefmarken. Die Deutsche Post würdige Fischers Karriere mit einer Sonderedition, teilte die DHL Group mit.

Zu sehen seien darauf Bühnenmomente, Stadionkonzerte und Schriftzüge ihrer größten Hits. Für Fans und Sammler gebe es eine limitierte, handsignierte „Gold-Edition“.