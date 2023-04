Heinos Ehefrau entsetzt über neuen Song: "Fragte, ob er den Verstand verloren hat"

Volksmusiker Heino (84) hat den Ballermann-Hit "10 nackte Friseusen" von Mickie Krause (52) gecovert - das kam bei seiner Frau nicht so gut an. "Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat", sagte Hannelore der Bild in einem am Freitagabend veröffentlichten Beitrag. "Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?!"

