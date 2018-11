Heiner & Viktoria Lauterbach: Tochter sieht Mama immer ähnlicher

Der Lauterbach-Spross konnte bereits erste Erfahrungen vor der Kamera sammeln. Mit gerade einmal 16 Monaten war sie in der Komödie "Zwei Männer und ein Baby" in ihrer ersten Filmrolle zu sehen. Mit 14 Jahren spielte sie zusammen mit ihrem Papa in dem zweiteiligen TV-Thriller "Spuren der Rache" mit.