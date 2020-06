Heimspiel für John Malkovich in Wien

Kaum ein anderer Hollywood-Star kennt Wien so gut wie John Malkovich. Seine Verbundenheit zur österreichischen Kunst- und Theater-Szene reicht Jahre zurück: Mit Regisseur Michael Sturminger und Dirigent Martin Haselböck ist der Oscar-Preisträger eng befreundet. Auch bei Kostüm-Bildnerin Birgit Hutter geht der 61-Jährige in der Wiener Innenstadt seit Jahren ein und aus: 2009 stand er in "The Infernal Comedy" als Jack Unterweger im Ronacher auf der Bühne, 2011 feierte er dort mit "Giacomo Variations" Premiere. " Malkovich fühlt sich hier sehr wohl. Er schätzt das Flair und das große Kulturangebot", verriet ein Insider bei der Premiere der Kino-Version "Casanova Variations" (siehe auch Kultur, Seite 23) im Gartenbaukino.

Zum Österreich-Start von Sturmingers grandiosem Musikfilm, in dem Malkovich den gealterten Frauenhelden personifiziert, brachte der US-Star seine langjährige Lebensgefährtin Nicoletta Peyran mit. Seit 1989 ist er mit der ehemaligen Regie-Assistentin liiert. Sie hielt sich im Hintergrund und wurde von Bassbariton Florian Boesch ritterlich eskortiert.

Autogramme schrieb Malkovich übrigens nur ungern: "Ich mag das nicht. Es langweilt mich und ich habe diese Begehrlichkeit noch nie verstanden", so der ansonsten entspannte "Special Guest".