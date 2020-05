Heimkehr der Trapps: Drehstart in Salzburg

Residenzplatz, Mirabellgarten, Müllner Kirche und Café Glockenspiel – das sind die Schauplätze, an denen seit Mittwoch für den englischsprachigen Kinofilm "The Trapp Family – A Life of Music" in Salzburg gedreht wird.

In der Original-Villa der Trapp-Familie in Aigen sind Yvonne Catterfeld (als Maria Augusta von Trapp), Matthew Macfadyen (als Ehemann, Baron Georg von Trapp), die britische Schauspielerin Eliza Hope Bennett (als älteste Trapp-Tochter Agathe) und "Jedermann" Cornelius Obonya (als Chauffeur) aber nicht anzutreffen. Die Dreharbeiten hätten wohl den Hotelbetrieb in der Villa zu sehr gestört.

Stattdessen diente das fünf Kilometer vom Attersee entfernte Schloss Kogl als Film-Wohnsitz der verarmten Adelsfamilie. Drei Wochen lang wurde in Sankt Georgen im Attergau gedreht, bis das Team unter der Regie von "Sams"-Regisseur Ben Verbong in die Heimatstadt der Trapps übersiedelte.