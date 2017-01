Während die Trennungsgerüchte um Heidi Klum und Vito Schnabel immer lauter werden, wurde Heidi vor Kurzem bei einem Theater-Date mit Millionärs-Sohn Mike Hess gesehen. Aber wer ist der junge Mann, mit der sich die Modelmama so gut versteht?

Rich Kid mit Harvard-Abschluss

Er ist nicht nur fesch, sondern auch schwerreich. Mike Hess ist von Berufs wegen Öl-Erbe. Sein Vater ist der jüdische Unternehmer John Hess, dessen Vermögen auf 600 Millionen geschätzt wird. Mikes Großvater Leon Hess war der Begründer der "Hess Oil and Chemical Company", später "Hess Corporation", dem zu Lebzeiten auch die "New York Jets" gehörten.

Wie auch schon sein Vater ist Mike Hess Harvard-Absolvent und in der Welt der Reichen und Schönen gut vernetzt.

"Michael ist ein junger Gentlemen mit einer tollen Persönlichkeit und einem großartigen Netzwerk", heißt es über Hess auf der Webseite der King’s Academy, wo auch der "starke finanzielle Hintergrund" des Millionärs-Sohn hervorgehoben werden.

2013 hat Michael Hess seinen Abschluss gemacht. Während seiner Studienzeit ließ es sich der betuchte Feschak gutgehen. Er habe laut beatthegmat.com exotische Plätze bereist und viele Partys gefeiert. Auf seinem Instagram-Profil, das inzwischen auf privat gestellt wurde, zeige sich das Rich Kid gerne beim Feiern an der Seite schöner Frauen, auf Yachten und in angesagten Clubs.

Prominente Clique

Zu Hess' ehemaligen Studienkollegen gehören unter anderem Alex Blankfein, der superreiche Sohn des Vorsitzenden des US-Unternehmens "Goldman Sachs", bei dessen Hochzeit Mike Trauzeuge war (Bild unten).

Foto: instagram

Zum Freundeskreis des 30-Jährigen zählen außerdem viele Promis: Darunter Paris Hilton und ihre Schwester Nicki Hilton.

30er mit Klum, Taylor Swift & Karlie Kloss

Supermodel Karlie Kloss und Sängerin Taylor Swift gehören ebenfalls zu Hess' Clique.

Taylor junto a Karlie Kloss, Mikey Hess y Heidi Klum, en el juego de los Knicks. #NS pic.twitter.com/HdPjXqx0E6 — Taylor Swift News (@NoticiassSwift) 31. Oktober 2014

Letztere war vergangenen August auch bei Mikes 30er-Feier in den Hamptons zu Gast, wo sie dem Millionärs-Sohn zusammen mit Rapper Nelly ein Ständchen trällerte und ihn auf der Bühne abbusselte – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch mit Tom Hiddleston zusammen war.

Auch Kloss und Schauspieler Leslie Odom Jr. waren unter den Partygästen.

Heidi feierte ebenfalls mit. Sie postete ein Video von der exklusiven Party und versah es mit dem Kommentar "I love you Mikey".

About last night ...... Mikey turning 30 and giving it some with Nelly @derrtymo @mikeyhess ????????????I LOVE YOU MIKEY ???? Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Video am 7. Aug 2016 um 14:15 Uhr

Auch sonst scheinen sich Heidi und Mike bestens zu verstehen und wurden in der Vergangenheit schon oft zusammen gesichtet. So auch bei den US Open 2014. Zuletzt besuchten die beiden eine Aufführung des Musicals "Chicago" auf dem New Yorker Broadway (dazu mehr).

Ob das Model und der Millionärs-Sohn nur gute Kumpels sind, oder ob sich zwischen ihnen eine Romanze anbahnt, ist aber nicht bekannt. Klums Beziehung zu Vito Schnabel scheint jedenfalls etwas abgekühlt zu sein...