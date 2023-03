Heidi Klum über Lenis Spagat zwischen Studium und Modeln

"Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln. Und sie studiert. Sie jongliert beides", sagte Heidi Klum am Samstag bei einem Auftritt bei den 36. Nickelodeon Kids' Choice Awards in Los Angeles gegenüber People.

Laut Entertainment Tonight ist Leni vergangenen Sommer nach Manhattan gezogen, um Innenarchitektur zu studieren. "Im Moment steht das College ganz oben auf der Liste", hatte ihre Mutter damals erzählt. "Sie freut sich wirklich auf das nächste Kapitel in ihrem Leben."

Sie selbst sei sowohl traurig als auch stolz, dass ihre Erstgeborene an die Ostküste gezogen ist, um zu studieren. Die aus Bergisch-Gladbach stammende Deutsche verbindet mit New York aber auch gute Erinnerungen. "Ich habe in New York angefangen, also kennt sie New York in- und auswendig, weil wir dort so viele Jahre lang Project Runway gedreht haben", merkte Heidi Klum an.