Heidi Klum über frühere Liebe zu Seal: "Habe 'ja' für die Ewigkeit gesagt"

"Auch wenn ich für immer in dem Haus mit dem Lattenzaun und den Hunden und den Kindern leben wollte - während ein Teil davon wahr geworden ist, sind andere Dinge auseinandergefallen und neue Liebe wurde gefunden", so Klum. Nach der Trennung habe man darauf geachtet, dass "die Kinder sich so glücklich und geliebt fühlen, wie möglich".

Happy End für Klum

Klum hatte Seal nach der Beziehung mit Formel-1-Teamchef Flavio Briatore kennengelernt. Mit dem Sänger war sie bis 2014 verheiratet, gemeinsam bekamen sie zwei Söhne und eine Tochter. Im Jahr 2009 adoptierte Seal die damals fünfjährige Leni, deren leiblicher Vater Briatore ist, mit dessen Zustimmung.

Seit 2019 ist Heidi Klum, die aus Bergisch Gladbach bei Köln stammt, mit dem in Leipzig geborenen und in Magdeburg aufgewachsenen Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz verheiratet.