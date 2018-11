Klum & Kaulitz: Belastungsprobe für ihre Beziehung

Seit Heidi Klum und Tom Kaulitz (29) ein Paar sind, verbringen sie jede freie Minute miteinander. Nun stehen für die unzertrennlichen Turteltauben liebestechnisch harte Zeiten an. Denn künftig werden Heidi und Tom wohl des Öfteren aufeinander verzichten müssen.

Liebes-Durststrecke für Klum und Kaulitz

Während Klum in den kommenden Monaten mit dem Dreh der neuen "Germany’s Next Topmodel"-Staffel voll ausgelastet sein wird, steht für Kaulitz eine längere Tournee an.

Vom 26. April bis 20. Juni wird er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) und der gemeinsamen Band " Tokio Hotel" auf Europatournee gehen. 34 Konzerte, darunter Auftritte in Österreich, Deutschland, London, Oslo und Madrid, stehen auf dem Programm. "Es wird ein verrückter Trip", ist sich Bill Kaulitz sicher. 2019 wollen " Tokio Hotel" außerdem zum 15-jährigen Bandbestehen ihr sechstes Studioalbum veröffentlichen, was wohl ebenfalls viel Arbeit sein wird.

Für Kurzurlaube mit seiner Heidi wird Tom da wohl kaum Zeit haben.