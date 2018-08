Heidi Klum schließt Nachwuchs mit Tom Kaulitz nicht aus

Dinge passieren einfach

Im Interview mit der amerikanischen Reporterin Terri Seymour vom Magazin Extra sprach Klum unerwartet offen über ihr Privatleben und möglichen Nachwuchs. Mit Fragen, wie "Wie läuft die Beziehung? Bist du glücklich, willst du mehr Babys?" entlockte die Journalistin Heidi so manch interessantes Details über ihre gemeinsame Zukunft mit dem 28-jährigen Musiker. "Man weiß nie, was im Leben passiert. Dinge passieren einfach. Ich weiß nicht, was passieren wird", antwortete Heidi diplomatisch. Wirkt, als könne sie sich also noch ein Baby mit Tom durchaus vorstellen.