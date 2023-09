Heidi Klum meldet sich mit "GNTM"-Update

Offenes Casting im Oktober

Nun meldet sich Klum mit einem weiteren Update: Zusätzlich zur Online-Bewerbung wird bald ein Live-Casting stattfinden, verrät sie in einer Fragerunde auf Instagram. "Ich weiß nicht das genaue Datum, aber ich glaube, Anfang Oktober komme ich nach Deutschland und dann mache ich ein offenes Casting", so Klum.

"Mehr Diversität"

In der vergangenen Staffel habe "GNTM" bereits eine klare Botschaft gehabt, erläuterte ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler: Jede Frau in jedem Alter und jeder Konfektionsgröße habe mitmachen können."Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht. "Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen", fuhr Zizler fort. Klum hatte die die Neuerung in einem Instagram-Video an gekündigt. Dort ist das Model in einem Flugzeug zu sehen und sagt einem Flugbegleiter, dass sie ihn gern für die neue Staffel casten würde.